В Перми на фестивале «День молодежи-2025» выступят Niletto и Люся Чеботина

При этом будет и третий хедлайнер, который выступит на открытии летнего фестиваля «Город встреч» — оно начнётся в 21:00 на городской набережной у Речного вокзала. Там будет театрализованное двухчасовое шоу с участием пермских исполнителей и некой звезды — но имя её пока не раскрыли.