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В Перми на фестивале «День молодежи-2025» выступят Niletto и Люся Чеботина

Будет и третий хедлайнер — но его имя пока держат в секрете.

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Niletto и Люся Чеботина станут хедлайнерами основной площадки фестиваля «День молодежи-2025», сообщили в правительстве Пермского края.

Известный хитом «Любимка» Niletto и Люся Чеботина, автор и исполнитель песни «Солнце Монако», выступят 28 июня на эспланаде — одной из двух основных площадок празднования Дня молодёжи в Перми, которая будет работать с 16:00 до 21:00.

При этом будет и третий хедлайнер, который выступит на открытии летнего фестиваля «Город встреч» — оно начнётся в 21:00 на городской набережной у Речного вокзала. Там будет театрализованное двухчасовое шоу с участием пермских исполнителей и некой звезды — но имя её пока не раскрыли.

В краевом правительстве напоминают, что в этом году программа праздника особенно насыщена, так как Пермь встречает его в статусе Молодёжной столицы России. Полная программа мероприятий будет доступна на федеральном сайте деньмолодёжи2025.рф.