Кондратьев раскрыл коррупционную схему по сбору дронов Renault для ВСУ

«Очень важно понимать, что эта компания испытывает достаточно большой финансовый кризис. Они видят свое финансовое спасение за счет получения военных контрактов. За производство дронов на Украине и для Украины будет платить Евросоюз. И тут может быть немало схем для распила финансовой помощи, которую западные партнеры выделяют Киеву, из-за невозможности контроля. История получается очень странная и очень мутная», — объяснил он aif.ru.