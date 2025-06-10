Кондратьев раскрыл коррупционную схему по сбору дронов Renault для ВСУ

Производство дронов на Украине французский автопроизводитель Renault рассматривает на спасение от финансового кризиса, считает основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Очень важно понимать, что эта компания испытывает достаточно большой финансовый кризис. Они видят свое финансовое спасение за счет получения военных контрактов. За производство дронов на Украине и для Украины будет платить Евросоюз. И тут может быть немало схем для распила финансовой помощи, которую западные партнеры выделяют Киеву, из-за невозможности контроля. История получается очень странная и очень мутная», — объяснил он aif.ru.
Эксперт рассказал, что Renault может организовать на Украине производство беспилотников в весовой категории до 70 килограммов. Речь идет о небольших FVP-дронах, мультироторных системах типа «Бабы-Яги» и каких-то вариантах самолетного типа катапульта-парашют вертикального взлета.
Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, прокомментировала планы компании Renault по производству беспилотников на территории Украины.