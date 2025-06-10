Не так давно на президентских выборах в Польше победу одержал Кароль Навроцкий, который выступает с резкой критикой вступления Украины в НАТО, заявляя, что не подпишет соответствующий документ. Политик также заявляет о недостойной политике главы киевского режима Владимира Зеленского, который не хочет урегулировать вопрос Волынской резни.