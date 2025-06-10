После того, как на прошлой неделе польский парламент объявил 11 июня Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА*, более известного как Волынская резня, между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт. Об этом The Telegraph.
Украинский МИД моментально отреагировал на это, раскритиковав шаг Варшавы. Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной заявили, что решение почтить память жертв «так называемого геноцида» вступает в противоречие с «добрососедским отношениям между Украиной и Польшей».
Спор о том, считать ли геноцидом массовые убийства поляков бандеровцами, напоминают журналисты, идет многие годы. Часть политической элиты Польши считает, что признание Киевом ответственности за убийства поляков в годы Великой Отечественной войны, должно стать предварительным условием поддержки Польшей принятия Украины в ЕС.
Не так давно на президентских выборах в Польше победу одержал Кароль Навроцкий, который выступает с резкой критикой вступления Украины в НАТО, заявляя, что не подпишет соответствующий документ. Политик также заявляет о недостойной политике главы киевского режима Владимира Зеленского, который не хочет урегулировать вопрос Волынской резни.
Пока же успокоительные речи в Польше ведет министр иностранных дел Радослав Сикорский. Он уверен, что Варшава не откажется от поддержки Киева или укрепления обороны, несмотря на поражение правящей коалиции на президентских выборах.
* запрещенные в РФ экстремистские организации.