В Красноярском крае планируется ужесточение правил продажи алкоголя

Красноярском крае обсуждается инициатива о запрете продажи алкогольных напитков в определенные дни, а также о расширении временных ограничений на продажу спиртного.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета по экономике и налоговой политики Законодательного Собрания региона.
Правительство края предлагает установить запрет на продажу алкоголя 1 июня, в Международный день защиты детей, и 1 сентября, в День знаний. Кроме того, планируется изменить время, в течение которого запрещена продажа спиртных напитков в магазинах, находящихся в жилых домах или пристройках к ним. В настоящее время продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 8:00, однако предлагается увеличить этот период с 21:00 до 10:00.
Председатель комитета Егор Васильев отметил, что такие меры являются умеренным шагом к ужесточению регулирования. Он добавил, что подобные инициативы по ограничению продажи алкоголя активно рассматриваются и внедряются в различных регионах России. Важным нововведением станет разграничение зон торговли алкоголем вблизи многоквартирных домов и тех, которые расположены на значительном расстоянии от них.
Ранее рассказывали, что суд запретил самозанятой из Красноярского края продажу домашних роллов.