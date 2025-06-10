В Красноярском крае планируется ужесточение правил продажи алкоголя

Правительство края предлагает установить запрет на продажу алкоголя 1 июня, в Международный день защиты детей, и 1 сентября, в День знаний. Кроме того, планируется изменить время, в течение которого запрещена продажа спиртных напитков в магазинах, находящихся в жилых домах или пристройках к ним. В настоящее время продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 8:00, однако предлагается увеличить этот период с 21:00 до 10:00.