Сумское наступление: ВС РФ приблизились к главному рубежу на СВО

Военкор Юрий Котенок констатировал, что до города Сумы от передовых подразделений «Север» ВС РФ осталось 17 километров. Эксперты рассказали aif.ru, чем ВСУ грозит потеря этого украинского города.
Создание зоны безопасности идет по плану.
Сумская область граничит с Курской. После того как российские военные полностью освободили приграничные от украинских войск, президент России Владимир Путин объявил о намерении создать зону безопасности вдоль границы с Украиной.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru отметил, что сделать это очень важно, чтобы обезопасить российскую территорию от атак диверсионных групп ВСУ.
«Причем, если объективно уж разбираться, глубина зоны должна составлять не 10 и не 20 километров, а порядка 50-ти», — сказал Дандыкин.
При этом известно, что Сумы находятся в 30 километрах от границы РФ.
ВС РФ взяли под контроль участок дороги, ведущей в Сумы.
Напомним также, что на днях стало известно, что российские войска взяли под огневой контроль важный участок трассы у села Юнаковка, по которой ВСУ в свое время снабжали свою группировку в Курской области. Также эта дорога ведет в областной центр — Сумы.
Таким образом, можно констатировать, что продвижение ВС РФ в Сумской области продолжается.
«Российская артиллерия, авиация и расчеты БПЛА работают практически без остановок, артиллерийская канонада не стихает… После взятия Алексеевки подразделения ВС РФ продвигаются в направлении Малой Корчаковки, идут бои за Новониколаевку, Яблоновку, Кондратовку», — сообщил Юрий Котенок.
При потере Сум обрушится оборона ВСУ.
Потеря Сум грозит противнику распадом сил обороны на две части, отметил военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с aif.ru.
«Сумы, как и Павлоград в Днепропетровской области (ред. — на западе), являются для украинской армии опорным пунктом логистики и коммуникации на севере зоны СВО. И с потерей Сум оборона ВСУ точно распадется на две части: юго-восточную, это Харьков, и северо-западную — это район Чернигова, ближе к Киеву», — сказал эксперт.
При этом Анпилогов констатировал, что на каждом направлении зоны СВО в тылу ВСУ имеются «неприятные точки», потери которых моментально ухудшат для них ситуацию.