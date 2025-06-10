Пожарные автомобили образца прошлых лет проехали сегодня по улицам Иркутска

Сегодня, 10 июня, по улицам Иркутска проехали пожарные машины образца прошлых лет, напоминая о богатой истории местной противопожарной службы. 10 июня — особая дата для городских пожарных, ведь именно в этот день в 1814 году по распоряжению губернатора Николая Ивановича Трескина в Иркутске была создана первая официальная пожарная охрана, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.