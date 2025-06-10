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ВС РФ нанесли удар по заводу «Артем» в Киеве

Также стало известно о возгорании на нефтебазе в районе аэропорта Борисполь.

Источник: Аргументы и факты

Удары беспилотников типа «Герань» были нанесены по промышленному цеху, расположенному за современным стеклянным бизнес-центром. По имеющейся информации, на этом предприятии осуществляется сборка ракет класса «воздух-воздух». Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Также стало известно о возгорании на нефтебазе в районе аэропорта Борисполь. Очаг пожара зафиксирован на прилегающей к воздушной гавани территории.

По предварительным данным, происшествие вызвало серьёзные повреждения объектов инфраструктуры, однако официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в Сети опубликовали снимок, где российские бойцы растянули флаг РФ у ограждения из колючей проволоки на границе Днепропетровской области.