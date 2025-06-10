ВС РФ нанесли удар по заводу «Артем» в Киеве

Удары беспилотников типа «Герань» были нанесены по промышленному цеху, расположенному за современным стеклянным бизнес-центром. По имеющейся информации, на этом предприятии осуществляется сборка ракет класса «воздух-воздух». Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».