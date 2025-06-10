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Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области отражают атаку БПЛА

Глава Ленобласти отметил, что из-за нападения действуют ограничения мобильной связи и интернета в ряде районов.

Источник: Аргументы и факты

Военные отражают атаку БПЛА в Ленинградской области, где действует режим воздушной опасности, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идёт отражение атаки БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в нескольких районах области были введены ограничения на работу мобильной связи и интернета.

Напомним, ночью 10 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией ряда муниципалитетов Вооружённые силы России уничтожили вражеские беспилотники. По предварительным данным, ранений людей и разрушений на земле нет.