Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области отражают атаку БПЛА

Военные отражают атаку БПЛА в Ленинградской области, где действует режим воздушной опасности, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идёт отражение атаки БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в нескольких районах области были введены ограничения на работу мобильной связи и интернета.
Напомним, ночью 10 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией ряда муниципалитетов Вооружённые силы России уничтожили вражеские беспилотники. По предварительным данным, ранений людей и разрушений на земле нет.