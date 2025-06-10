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В Башкирии 10 июня ожидается 32-градусная жара

В последующие дни температура воздуха немного спадет.

Качество жизни в вашем регионе
Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 89% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 10 июня, в Башкирии синоптики Башгидромета прогнозируют жаркую погоду. Днем местами возможен небольшой дождь и гроза, местами сильный порывистый ветер. Воздух прогреется до +27,+32°.

В среду, 11 июня, ночью будет без существенных осадков. Днем синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы. Местами ожидается шквалистое усиление ветра. Ночью столбик термометра опустится до +12,+17°, на востоке будет до +7°, днем поднимется до +26,+31°.

В праздничный день, 12 июня, возможны кратковременные дожди с грозами, днем локально град и шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +12,+17°, на востоке республики ожидается до +7°, днем будет +24,+29°.