В Башкирии 10 июня ожидается 32-градусная жара

В среду, 11 июня, ночью будет без существенных осадков. Днем синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы. Местами ожидается шквалистое усиление ветра. Ночью столбик термометра опустится до +12,+17°, на востоке будет до +7°, днем поднимется до +26,+31°.