В Забайкалье коммунальщики выплатят компенсацию за травму от ливневой решетки

В Чите разыгралась настоящая драма на обычной парковке — местный житель едва не лишился ноги, провалившись в решетку ливневой канализации. 40 долгих минут мужчина провел в железном капкане, пока прохожие с помощью инструментов не освободили его из неожиданной ловушки. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Забайкальский краевой суд.