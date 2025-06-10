В Забайкалье коммунальщики выплатят компенсацию за травму от ливневой решетки

В Чите разыгралась настоящая драма на обычной парковке — местный житель едва не лишился ноги, провалившись в решетку ливневой канализации. 40 долгих минут мужчина провел в железном капкане, пока прохожие с помощью инструментов не освободили его из неожиданной ловушки. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Забайкальский краевой суд.
— Медики зафиксировали целый букет травм: ушибы, растяжения, гематомы и открытую рану. Возмущенный мужчина потребовал через суд 100 тысяч рублей морального вреда, но получил лишь 15 тысяч, — сообщают в агентстве.
Суд установил, что виновником происшествия стало «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление», отвечавшее за содержание опасной парковки. Любопытно, что краевой суд добавил в вердикт важную деталь — если у ДМРСУ не хватит денег на компенсацию, платить должна администрация Читы.
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