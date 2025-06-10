Нападающий «Вашингтона» Оши заявил о завершении карьеры

В официальном обращении хоккеист подчеркнул, что после семнадцати насыщенных и запоминающихся сезонов в НХЛ им принято решение уйти из большого спорта. Оши выразил глубокую признательность клубам «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз» за возможность играть в любимую игру, а также поблагодарил партнеров по команде, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал. Кроме того, спортсмен высказал безмерную благодарность болельщикам за их неизменную поддержку и верность, которые, по его словам, превращали каждый матч в особенное и незабываемое событие.