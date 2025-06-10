Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши заявил о завершении своей спортивной карьеры. Информация размещена на официальном портале Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).
В официальном обращении хоккеист подчеркнул, что после семнадцати насыщенных и запоминающихся сезонов в НХЛ им принято решение уйти из большого спорта. Оши выразил глубокую признательность клубам «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз» за возможность играть в любимую игру, а также поблагодарил партнеров по команде, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал. Кроме того, спортсмен высказал безмерную благодарность болельщикам за их неизменную поддержку и верность, которые, по его словам, превращали каждый матч в особенное и незабываемое событие.
38-летний Оши дебютировал в НХЛ в составе «Колумбус Блю Джекетс», защищая цвета этого клуба с 2008 по 2015 год. Впоследствии он подписал соглашение с «Вашингтоном» и в 2018 году в его рядах поднял над головой Кубок Стэнли. На протяжении карьеры в регулярных чемпионатах лиги он сыграл 1010 матчей, заработав 695 результативных баллов (302 гола + 393 голевые передачи).
Выступая за национальную сборную США, Оши стал бронзовым призером мирового первенства 2013 года, а на Олимпийских играх 2014 года в Сочи способствовал победе своей команды над сборной России в серии послематчевых буллитов.
Ранее появилась информация о внесении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в базу данных скандального украинского ресурса «Миротворец».