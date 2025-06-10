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В Красноярске закрыли незаконный пансионат для пожилых людей «Райский уют»

В Красноярске по инициативе прокуратуры был закрыт частный пансионат «Райский уют», который функционировал в обычной квартире многоэтажного дома на переулке Вузовском.

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В Красноярске по инициативе прокуратуры был закрыт частный пансионат «Райский уют», который функционировал в обычной квартире многоэтажного дома на переулке Вузовском.

Местный предприниматель организовал там неофициальный дом для пенсионеров, условия в котором оказались крайне неудовлетворительными.

В пансионате проживали пожилые люди, многие из которых находились в тяжелом состоянии: некоторые были прикованы к постели, а другим требовалась постоянная помощь. Однако за ними не оказывалось должного ухода, а квартира напоминала запущенное помещение, лишенное элементарных условий для жизни. Внутри царили грязь и антисанитария, а также отсутствовали медицинская помощь и забота.

Проверка прокуратуры выявила серьезные нарушения правил пожарной безопасности, что ставило под угрозу жизнь пожилых жильцов. После завершения проверки прокуратура подала иск в суд с требованием о закрытии учреждения и переселении постояльцев в специализированные социальные учреждения, где им будет предоставлен необходимый уход.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, и пансионат был закрыт. Постояльцы были переведены в безопасные условия. Организатору нелегального бизнеса назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение санитарных норм и правил пожарной безопасности, сообщает краевая прокуратура.

Ранее рассказывали, что Бастрыкин потребовал отчет о смерти постоялицы пансионата в Красноярском крае.