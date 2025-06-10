В Красноярске закрыли незаконный пансионат для пожилых людей «Райский уют»

В пансионате проживали пожилые люди, многие из которых находились в тяжелом состоянии: некоторые были прикованы к постели, а другим требовалась постоянная помощь. Однако за ними не оказывалось должного ухода, а квартира напоминала запущенное помещение, лишенное элементарных условий для жизни. Внутри царили грязь и антисанитария, а также отсутствовали медицинская помощь и забота.