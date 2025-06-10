Кравцов оценил идею переименовать первый учебник с «Азбуки» на «Букварь»

Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал идею возвращения в школы традиционного названия «Букварь» для первого учебника младших классов, однако отметил, что этот вопрос требует дальнейшего обсуждения. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее с подобной инициативой выступила советник президента РФ Елена Ямпольская на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка. Она предложила вернуть название «Букварь», заменив им используемое сейчас слово «Азбука».
«Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая», — сказал Кравцов.
Он добавил, что в настоящее время ведётся работа над созданием единых государственных учебников по русскому языку, литературе и чтению. В комплекте к ним планируется включение учебных пособий, включая словари и, в частности, буквари для начальных классов.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России планируют подготовить единые государственные учебники по всем школьным предметам за три года.