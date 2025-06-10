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Кравцов оценил идею переименовать первый учебник с «Азбуки» на «Букварь»

Ранее с подобной инициативой выступила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Источник: Аргументы и факты

Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал идею возвращения в школы традиционного названия «Букварь» для первого учебника младших классов, однако отметил, что этот вопрос требует дальнейшего обсуждения. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Ранее с подобной инициативой выступила советник президента РФ Елена Ямпольская на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка. Она предложила вернуть название «Букварь», заменив им используемое сейчас слово «Азбука».

«Мы это обсуждали. Идея еще требует дополнительного обсуждения. Но, в принципе, идея хорошая», — сказал Кравцов.

Он добавил, что в настоящее время ведётся работа над созданием единых государственных учебников по русскому языку, литературе и чтению. В комплекте к ним планируется включение учебных пособий, включая словари и, в частности, буквари для начальных классов.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России планируют подготовить единые государственные учебники по всем школьным предметам за три года.