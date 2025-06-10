Аэропорты Петербурга и Нижнекамска временно приостановили работу

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил обслуживание рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении.
Одновременно приостановлена работа аэропорта Нижнекамска.
«Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — добавили в ведомстве.
Позднее ограничения ввели в воздушных гаванях Ижевска и Кирова. Аналогичные меры действуют в аэропортах Самары, Казани, Саратова и Тамбова. В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер.
Ограничения также вводили во всех аэропортах Подмосковья. Так, авиарейсы не могли приземлиться во Внуково, Жуковском, Домодедово и Шереметьево. Ограничения сняли спустя полчаса после их введения.
Также Росавиация напомнила авиакомпаниям об их обязанностях перед пассажирами при задержках рейсов. При ожидании вылета более четырех часов пассажирам полагается горячее питание. В дневное время его предоставляют каждые шесть часов, в ночное — каждые восемь. Если задержка превышает восемь часов днем или шесть часов ночью, авиакомпания должна обеспечить размещение в гостинице.
Вместе с тем KP.RU составил памятку для пассажиров на случай задержки или отмены авиарейса. Иногда при массовых задержках мест в отелях рядом с аэропортами на всех не хватает, и перевозчики иногда при всем желании не могут выполнить требование закона. В этом случае есть смысл попробовать найти номер в отеле самостоятельно, сохранить чек об оплате, и потом обратиться в авиакомпанию за компенсацией.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отмечал, что иностранные авиакомпании рассматривают возможность изменения расписания рейсов в Россию, отдавая предпочтение дневным перелётам. По словам эксперта, перевозчики стремятся минимизировать риски, связанные с возможными приостановками работы аэропортов, которые чаще происходят в ночное и утреннее время.