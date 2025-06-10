Маньяки в ВСУ: эксперты объяснили, зачем Украина вербует серийных убийц

«Они (маньяки) идут туда, чтобы реализовать себя, свои мечты на оккупированной территории или в отношении противника. И, что самое главное, за это особо ничего и не будет, потому что у них, кстати, это принято. У них там каждый третий маньяк, если по большому счету взять», — отметил эксперт.