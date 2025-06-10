Маньяки в ВСУ: эксперты объяснили, зачем Украина вербует серийных убийц

В Вооруженные силы Украины (ВСУ), по данным СМИ, вступил «лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов, убивший более 13 человек в 90-х под Самарой. Зачем в ВСУ идут преступники, объяснил aif.ru криминалист, бывший опер МВД Михаил Игнатов.
Реализуют жажду убийств.
Анализируя действия «лесного маньяка» Дмитрия Ворошилова, криминалист Игнатов объяснил, что он пошел в ВСУ, чтобы реализовать свои желания.
«Они (маньяки) идут туда, чтобы реализовать себя, свои мечты на оккупированной территории или в отношении противника. И, что самое главное, за это особо ничего и не будет, потому что у них, кстати, это принято. У них там каждый третий маньяк, если по большому счету взять», — отметил эксперт.
По словам Игнатова, маньяки, которых берут в ВСУ, опасны и для самих украинских военных и медсестер.
«От них можно ожидать все, что угодно в любую минуту. Произойдет затмение в голове и пойдут резать своих же. Это непредсказуемые, опасные люди», — сказал эксперт.
Как отмечается в СМИ, 58-летний уроженец Лоскутовки (ЛНР) Дмитрий Ворошилов известен как «лесной маньяк». Он убил в 1990-е годы не менее 13 человек в Самарской области, где работал в ИК-19. В 1999 году его приговорили к 15 годам лишения свободы. В 2012 году после выхода на свободу он уехал на Украину, где в 2022 в Днепропетровской области вступил в ряды ВСУ.
Становятся самыми жестокими карателями.
Такие, как сын маньяка Андрея Чикатило Юрий, идут в ВСУ служить за идею и становятся самыми жестокими карателями, отметил криминалист Игнатов.
«Из таких коллаборантов, как сын Чикатило, получаются самые жестокие каратели. Так было во время Великой Отечественной войны, то же примерно происходит и сейчас. Те, кто пришел в ВСУ по убеждению, а не за деньги, проявляют звериную ненависть и жестокость по отношению к русским людям», — сказал Игнатов.
По его словам, Чикатило-младший мог пойти служить в ВСУ ради того, чтобы отомстить за отца.
«Семья Чикатило имела обиды из-за того, что глава семейства был расстрелян. Поэтому, думаю, при удобном случае его сын Юрий решил “поквитаться”. Предположу, что его сподвигла обида за отца и желание отомстить за то, как с отцом поступили. Семья же была уверена, что Андрей Чикатило был психически ненормальным, не давал отчета своим действиям», — сказал Игнатов.
Кого еще из российских уголовников замечали в ВСУ?
Сергея Коротких, находящегося в международном розыске, заметили среди боевиков, проникших в Курскую область. В своих соцсетях неонацист, известный под прозвищами «Малюта» и «Боцман», разместил фотографии, на одной из которых он запечатлен в Суджанском районе.
Боевик также публиковал кадры с мест боев, издевательства над пленными и оскорбительные комментарии в адрес погибших российских военных.
Отметим, что Коротких числится в розыскной базе МВД России с 2021 года по делу о двойном убийстве, он обвиняется в обезглавливании уроженца Дагестана в 2007 году. По данным документалиста-расследователя Влади Антоневича, в 2007 году Малюта собственноручно обезглавил двух гастарбайтеров в лесу, чтобы записать устрашающий ролик. В 2014 году Коротких начал воевать на стороне Украины, став одним из создателей батальона «Азов»*, и даже получил из рук президента Петра Порошенко украинский паспорт.
В «Азов»*, по данным Telegram-канала «Зе Хайль», который собирает информацию о неонацистах на Украине, в 2022 году вступил Александр Паринов по прозвищу Румын, объявленный в России в федеральный розыск по подозрению в убийстве 19-летнего антифашиста Александра Рюхина в 2006 году. Среди преступлений, к которым, возможно, он причастен, СМИ называло также и убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Отморозков из тюрем ВСУ поставили над законом.
В Вооруженные силы Украины уже давно берут самых страшных преступников, отбывающих наказание в тюрьмах, отметил в беседе с aif.ru координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Они отморозков из тюрем берут. Тем хочется удовлетворить свои садисткие, извращенные потребности, а бандеровцам такое только на руку. Это все на Донбассе с 14-го было. Им разрешили все: хочешь убивать — убивай, хочешь насиловать — пожалуйста! Они над законом были», — отметил он.
* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.