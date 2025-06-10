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FP: Трамп может выйти из переговоров по Украине

Трамп может обвинить РФ и Киев в «нежелании прислушиваться к нему».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых ШтатовДональд Трамп может выйти из переговоров, касающихся Украины, обвинив РФ и Киев в «нежелании прислушиваться к нему», пишет Foreign Policy.

«Гораздо более вероятным сценарием является тот, в котором Трамп обвинит и Москву, и Киев в отказе следовать его указаниям и откажется от активного участия в переговорах, а также прекратит поставки американского оружия Киеву», — говорится в публикации.

В материале американского издания сказано, что Вашингтон может и, вероятно, предоставит предложения, «аналогичные предыдущей поддержке Украине», в том случае, если это не будет стоить американской стороне «слишком дорого».

Ранее сообщалось, что Трамп выразил надежду, что Российская Федерация не станет сворачивать диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине.