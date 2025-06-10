Число первоклассников в школах Пермского края снова снизится

Число первоклассников, которых примут в 2025 году школы Пермского края, вновь снизится по сравнению с предыдущим годом, сообщил портал «В курсе.ру» со ссылкой на краевое министерство образования.
По данным издания, в прошлом году первоклассников в регионе было чуть больше 32 тысяч, а в этом году школы планируют набрать 31 тысячу. Издание отмечает, что за последние четыре года этот показатель в регионе снизился почти на 7 тысяч детей.
При этом снижения числа первоклассников не отмечают в краевой столице: в департаменте образования Перми сообщили, что в среднем по городу спада не наблюдается, да и в городских микрорайонах по сравнению с прошлым годом «цифры приёма примерно одинаковые». Всего в 2025 году школы Перми ждут 14,2 тысячи первоклассников, а в прошлом году их было чуть более 14,3 тысячи.