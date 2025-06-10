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Более 22 тысяч человек посетили пермский экофест «Природа города»

6 и 7 июня в столице Прикамья прошел пятый экологический фестиваль «Природа города».

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6 и 7 июня в столице Прикамья прошел пятый экологический фестиваль «Природа города».

За два дня фестиваля 22800 человек посетили просветительские и интерактивные площадки на площади перед Театром-Театром, приняли участие в мастер-классах, квестах и лекциях. Напомним, насыщенной была и предварительная программа экофеста.

Волонтерами акции «Экодоброволец» стали около трехсот человек: они помогали приютам для животных, участвовали в субботниках, высадке медоносных трав и кормовых растений, устанавливали домики для птиц и насекомых. Всего было задействовано 22 локации в разных частях Перми.