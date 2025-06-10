Более 22 тысяч человек посетили пермский экофест «Природа города»

Волонтерами акции «Экодоброволец» стали около трехсот человек: они помогали приютам для животных, участвовали в субботниках, высадке медоносных трав и кормовых растений, устанавливали домики для птиц и насекомых. Всего было задействовано 22 локации в разных частях Перми.