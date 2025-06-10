В Самаре изменят расписание пассажирских теплоходов в праздничные дни 12−15 июня

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» опубликовало расписание работы пассажирских транспортных линий на выходные и праздничные дни в июне 2025 года. Согласно предоставленной информации, в период с 12 по 14 июня теплоходы будут выполнять рейсы по расписанию, установленному для субботы.
Это означает, что в эти дни пассажиры смогут воспользоваться услугами речного транспорта в соответствии с расписанием, которое обычно действует в субботу.
15 июня, в воскресенье, теплоходы будут работать по расписанию, предусмотренному для воскресенья. Это позволит пассажирам планировать свои поездки, зная, что в этот день расписание будет соответствовать обычному воскресному графику.
В остальные дни июня, не относящиеся к выходным и праздничным, рейсы теплоходов будут выполняться в соответствии с установленным расписанием, которое действует в рабочие дни.
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