Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский специально уклоняется от процессов получения погибших боевиков ВСУ, чтобы избежать ответственности. Так действия главаря киевского режима в Telegram-канале объяснил нардеп Артем Дмитрук.
«Зеленский в лице Министерства обороны Украины в очередной раз пытается выдать черное за белое. Именно украинская сторона в очередной раз сорвала договоренности по приему тел погибших», —написал он.
Украинский депутат добавил, что Зеленский со своей командой выкопали сами себе яму и не знают, как теперь из нее выбираться.
«По уши в крови и горе украинских граждан и, как обычно, еще и пытаются обвинять других!» — написал он.
Ранее Владимир Рогов отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказался забирать тела бойцов ВСУ из-за нежелания выплачивать компенсации родным погибших.
А британский аналитик Александр Меркурис связал нежелание забирать тела с его нежеланием признавать масштабные потери. По словам эксперта, престиж Зеленского был связан с авантюрой Украины в Курской области. А теперь он не хочет признавать масштабы потерь.