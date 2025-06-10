Первые аэротакси могут появиться в России уже в 2028 году

Первые полеты на аэротакси в России могут начаться уже через три года. Об этом во вторник, 10 июня, рассказал партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских.
По словам эксперта, подобный вид транспорта значительно поможет избежать пробок в городе, особенно в столице. С появлением аэротакси москвичи смогут добираться до места назначения намного быстрее, минуя центр.
Болотских добавил, что, несмотря на преимущества транспорта, для него нужно будет развить инфраструктуру — построить специальные площадки для взлета и посадки, различные сервисные центры.
Он также рассказал, что беспилотная технология уже активно используется в авиации, поэтому у инженеров есть возможность адаптировать ее и для такси.
В России над подобными проектами работают несколько компаний, включая «Ховер», «Транспорт будущего» и «Вертолеты России», уточнили в агентстве «Прайм».
С 6 июня московских водителей такси начали проверять на наличие аттестации. Инспекторы МАДИ совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводят рейды по всему городу.