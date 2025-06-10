Газоснабжение от общего к частному: Про умный счетчик газа

Начальник отдела по метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин рассказал «Комсомольской правде», чем удобны и в чем преимущество счетчиков газа нового поколения.
Это удобно.
Умные приборы учета дистанционно передают поставщику газа показания, которые ложатся в основу начислений за газоснабжение. В заданный период времени умный счетчик сам отправляет показания в базу данных поставщика газа.
Сохраняет архив данных.
Умный счетчик сохраняет историю показаний. Всегда можно посмотреть, каким был расход газа в конкретный день. Умный прибор точно зафиксирует как превышение расхода, так и его отсутствие. С помощью архива данных можно посчитать ежемесячные объемы потребления газа и сумму платы за услугу газоснабжения в последующие месяцы. Это помогает планировать бюджет для платежей за газ.
Преимущества.
Умный счетчик удобен тем, кто уезжает на дачу, в отпуск, командировку. Он вовремя передаст показания, по которым поставщик произведет корректные начисления. Если же вовремя не передать показания счетчика, то первые три месяца начисляют по среднему, потом — по нормативу потребления. Что существенно выше, чем реальный расход.
ЦИФРА.
Больше 300 умных счетчиков установили потребители газа в Омской области. Большинство из них — предприятия и организации. Так, мемориалы Вечный огонь, газифицированные в регионе к юбилею Победы, оснащаются интеллектуальными приборами учета.