Газоснабжение от общего к частному: Про умный счетчик газа

Умный счетчик сохраняет историю показаний. Всегда можно посмотреть, каким был расход газа в конкретный день. Умный прибор точно зафиксирует как превышение расхода, так и его отсутствие. С помощью архива данных можно посчитать ежемесячные объемы потребления газа и сумму платы за услугу газоснабжения в последующие месяцы. Это помогает планировать бюджет для платежей за газ.