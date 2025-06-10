«Флотилия свободы» сообщила о будущем членов яхты с Гретой Тунберг

Судно «Мадлен», на борту которого находятся шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты, сейчас в израильском порту Ашдод, подтвердила коалиция «Флотилия свободы» в Telegram-канале.
Сообщается, что активистов проведут в следственный изолятор, если они не согласятся уехать немедленно. В этом случае им может быть разрешен вылет из Тель-Авива уже сегодня вечером.
Ранее сообщалось, что на судне была объявлена тревога.
«Флотилия свободы» сообщила о похищении членов яхты «Мадлен». Отмечалось, что военно-морские силы Израиля приказали экипажу изменить курс вследствие приближения к закрытой зоне.
Впоследствии Тунберг обвинила израильские власти в своем похищении.
Президент США Дональд Трамп назвал Грету Тунберг «странной особой».