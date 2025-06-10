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Выпускники Красноярского края завершают сдачу ЕГЭ

Сегодня и завтра, 10 и 11 июня, выпускники школ завершат сдачу Единого государственного экзаменаПоследними предметами, которые предстоит сдать учащимся, станут экзамены по иностранному языку и информатике.

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Сегодня и завтра, 10 и 11 июня, выпускники школ завершат сдачу Единого государственного экзамена.

Последними предметами, которые предстоит сдать учащимся, станут экзамены по иностранному языку и информатике. Эти испытания проводятся в компьютерном формате и разделены на два дня.

Для получения аттестата об окончании школы ученикам необходимо успешно сдать два обязательных предмета: математику (базовую или профильную) и русский язык. Кроме того, они могут выбрать еще три дополнительных предмета, сообщает Министерство образования Красноярского края.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае зафиксированы первые 100-балльники ЕГЭ.