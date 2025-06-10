Пленный солдат ВСУ отказался от обмена, опасаясь возвращения на передовую

Солдат Вооружённых сил Украины Виталий Бровко, сдавшийся в плен ВС РФ в Курской области, отказался от обмена, он рассказал, что опасается снова оказаться в зоне боевых действий.
«Я отказался от обмена. Приду назад, а они меня снова отправят. Во второй раз мне уже так не повезёт», — сказал пленный в беседе с агентством ТАСС.
Кроме того, он подчеркнул, что вернуться на Украину можно будет только тогда, когда там сменится власть.
Пленный также отметил, что киевские власти способны «не отпустить домой» тех, кто побывал в плену.
«Если жив-здоров, не раненый, то отправят назад. Неделю на полигоне, и отправят», — сказал он.
По его словам, украинские командиры пугали своих солдат тем, что в российском плену им якобы «отрежут головы и пальцы рук». Пленный подчеркнул, что на самом деле в российском плену оказывают медицинскую помощь, кормят, а также одевают.
Ранее пленный украинский военнослужащий Олег Константинов заявил, что командование Вооружённых сил Украины приказывало удерживать позиции в Курской области «любой ценой».