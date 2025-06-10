Участники протестов в США разрисовывают машины и здания граффити

Участники акции против миграционной политики американского лидера Дональда Трампа разрисовывают машины и здания рисунками граффити. Об этом во вторник, 10 июня, рассказали в РИА Новости.
Недовольные граждане демонстрируют агрессию — они оставляют различные надписи на автомобилях и постройках. Также протестанты разбили стекло машины одного из местных телеканалов.
Все действия происходят в рамках якобы «мирного протеста» (peaceful protest) — эту фразу выкрикивает каждый участник.
Изначально сотрудники правоохранительных органов использовали против толпы шумовые гранаты, позже они начали стрелять из оружия резиновыми пулями, уточнили в информагентстве.
Массовые беспорядки начались 6 июня в небольшом городке Парамунт и были спровоцированы миграционными рейдами в этом районе. Протестующие также начали бросать камни и палки в полицейских, возводить баррикады и перекрывать ключевые дороги города. В ответ нацгвардия применила резиновые пули и шашки со слезоточивым газом для подавления протестов. Что известно о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».