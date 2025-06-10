Участники протестов в США разрисовывают машины и здания граффити

Массовые беспорядки начались 6 июня в небольшом городке Парамунт и были спровоцированы миграционными рейдами в этом районе. Протестующие также начали бросать камни и палки в полицейских, возводить баррикады и перекрывать ключевые дороги города. В ответ нацгвардия применила резиновые пули и шашки со слезоточивым газом для подавления протестов. Что известно о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».