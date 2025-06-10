На фоне 31-градусной жары на Челябинскую область вновь обрушатся дожди

Сегодня столбики уличных термометров поднимутся до отметок +26…+31. Среда пройдёт без осадков, и будет ещё жарче, до +27…+32. В четверг небольшие и непродолжительные грозовые дожди вернутся, будет до +25…+30. Ночи тоже ожидаются тёплые, до +11…+16 градусов. Ветер остаётся слабым настолько, что в промышленных городах региона на пару дней продлили режим «чёрного неба» — в приземном слое атмосферы могут скапливаться вредные вещества.