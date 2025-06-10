Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На фоне 31-градусной жары на Челябинскую область вновь обрушатся дожди

Жара до +31 градуса пока и не думает покидать Челябинскую область. Но в некоторых районах во вторник, 10 июня, пройдут освежающие кратковременные дожди, возможны грозы. Подробный прогноз на ближайшие дни выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Качество жизни в вашем регионе
Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 89% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Pchela.News

Сегодня столбики уличных термометров поднимутся до отметок +26…+31. Среда пройдёт без осадков, и будет ещё жарче, до +27…+32. В четверг небольшие и непродолжительные грозовые дожди вернутся, будет до +25…+30. Ночи тоже ожидаются тёплые, до +11…+16 градусов. Ветер остаётся слабым настолько, что в промышленных городах региона на пару дней продлили режим «чёрного неба» — в приземном слое атмосферы могут скапливаться вредные вещества.

До Челябинска, судя по прогнозу, грозовые дожди доберутся в четверг, до этого будет стоять переменная облачность, без осадков. Всё три дня — от +27 до +31 градуса, по ночам +14…+16.

Закаты на озере Тургояк восхитительны.

В челябинских озёрах и реках вода прогрелась до +20 градусов, сообщили 6 июня в Гидрометцентре.

Из-за жаркой погоды на улицах многих городов Челябинской области можно увидеть целые ковры тополиного пуха. Только за один день из-за него в регионе вспыхнуло 36 пожаров, 30 из которых зафиксировали в областном центре.