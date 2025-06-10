Целый набор сценариев использовали мошенники против 88-летней пермячки

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 88-летняя жительница Перми, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Женщине на домашний телефон позвонил мужчина, назвался представителем телекоммуникационной компании и сообщил, что нужно перерегистрировать абонентский номер, а для этого требуется назвать паспортные данные. Как только пенсионерка их продиктовала, разговор прекратился.
Через два дня мошенники снова связались с пожилой женщиной, на этот раз под видом сотрудника военной прокуратуры Пермского гарнизона. Они запугали пермячку рассказом о том, что аферисты якобы воспользовались ее паспортными данными, оформили кредит и часть денег перевели на Украину, и теперь гражданку подозревают в финансировании терроризма. Звонившая сообщила, что пенсионерка должна сдать все накопления в федеральное казначейство для установления подлинности денег и их законности. Женщина, следуя инструкциям, сложила в коробку из-под обуви 990 тысяч рублей и передала «представителю казначейства».
На следующий день пермячке снова позвонили — на этот раз с требованием задекларировать средства на банковском вкладе. Старушка сняла со счета 640 тысяч рублей и передала их через курьера.
Через несколько дней пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ведется следствие.