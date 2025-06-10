Целый набор сценариев использовали мошенники против 88-летней пермячки

Через два дня мошенники снова связались с пожилой женщиной, на этот раз под видом сотрудника военной прокуратуры Пермского гарнизона. Они запугали пермячку рассказом о том, что аферисты якобы воспользовались ее паспортными данными, оформили кредит и часть денег перевели на Украину, и теперь гражданку подозревают в финансировании терроризма. Звонившая сообщила, что пенсионерка должна сдать все накопления в федеральное казначейство для установления подлинности денег и их законности. Женщина, следуя инструкциям, сложила в коробку из-под обуви 990 тысяч рублей и передала «представителю казначейства».