Тарифы ЖКХ повысятся в Самарской области с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в Самарской области произойдёт увеличение стоимости коммунальных услуг. Основные нововведения следующие:
Электроэнергия:
Базовая ставка для жилищ с газовыми приборами повысится до 6,16 ₽/кВт·ч.
Владельцы двухтарифных счетчиков будут платить днём 7,18 ₽, ночью — 3,7 ₽
Жильё с электрическими плитами: единый тариф составит 4,31 ₽, днем потребляемая энергия обойдется в 5,03 ₽, ночью — в 2,59 ₽
ГВС и теплоснабжение:
Произойдет подорожание горячей воды и отопления. Верхняя граница тарифа на теплоэнергетику установлена на уровне 4958,15 ₽ за гигакалорию (гкал).
Конкретный размер платежей зависит от компании-поставщика, однако превышать указанную величину не допускается.
Питьевая холодная вода и канализация:
Стоимость водоснабжения в городе Самара возрастёт до 50,81 ₽ за м³, стоимость отвода сточных вод достигнет 28,90 ₽ за м³.
Тарифы в иных населенных пунктах региона могут иметь отличия.
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