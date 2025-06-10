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Тарифы ЖКХ повысятся в Самарской области с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в Самарской области произойдёт увеличение стоимости коммунальных услуг.

Качество жизни в вашем регионе

С 1 июля 2025 года в Самарской области произойдёт увеличение стоимости коммунальных услуг. Основные нововведения следующие:

Электроэнергия:

Базовая ставка для жилищ с газовыми приборами повысится до 6,16 ₽/кВт·ч.

Владельцы двухтарифных счетчиков будут платить днём 7,18 ₽, ночью — 3,7 ₽

Жильё с электрическими плитами: единый тариф составит 4,31 ₽, днем потребляемая энергия обойдется в 5,03 ₽, ночью — в 2,59 ₽

ГВС и теплоснабжение:

Произойдет подорожание горячей воды и отопления. Верхняя граница тарифа на теплоэнергетику установлена на уровне 4958,15 ₽ за гигакалорию (гкал).

Конкретный размер платежей зависит от компании-поставщика, однако превышать указанную величину не допускается.

Питьевая холодная вода и канализация:

Стоимость водоснабжения в городе Самара возрастёт до 50,81 ₽ за м³, стоимость отвода сточных вод достигнет 28,90 ₽ за м³.

Тарифы в иных населенных пунктах региона могут иметь отличия.

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