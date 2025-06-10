Ужасным качеством питьевой воды в Омской области заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил омским следователям разобраться с вопросом качества питьевой воды в городе Калачинск. Об этом сегодня, 10 июня, рассказали в СУ СК России по Омской.
Претензии у федерального ведомства к обеспечению водой калачинцев появились после размещения жителями города поста в социальной сети. В нем говорится о том, что в городе на протяжении нескольких месяцев в жилые здания, медицинские, социальные и образовательные учреждения подается вода ужасного качества. Вода непригодна для питья и ее невозможно использовать даже в бытовых нуждах — она мутная и имеет резкий неприятный запах.
Жители Калачинска не без основания опасаются, что идущая из их кранов вода может привести к отравлению и распространению инфекционных заболеваний. Также в тексте поста указано на равнодушие к проблеме со стороны местной власти, несмотря на многочисленные обращения калачинцев в их адрес.
Ранее А. И. Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Омской области проводится процессуальная проверка, отметили в ведомстве.