Ужасным качеством питьевой воды в Омской области заинтересовался Бастрыкин

Претензии у федерального ведомства к обеспечению водой калачинцев появились после размещения жителями города поста в социальной сети. В нем говорится о том, что в городе на протяжении нескольких месяцев в жилые здания, медицинские, социальные и образовательные учреждения подается вода ужасного качества. Вода непригодна для питья и ее невозможно использовать даже в бытовых нуждах — она мутная и имеет резкий неприятный запах.