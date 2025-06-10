Российские военные под носом у ВСУ прячут танки под землей

«Мы не стоим на месте, стараемся развиваться. Сейчас начали машины целиком загонять под землю, полностью закапывать, перекрывать их буквально перед носом противника. И вполне успешно работаем», — сказал он, отметив, что до ВСУ остается порядка 7 км.