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Российские военные под носом у ВСУ прячут танки под землей

Российские военные начали прятать танки под землей в непосредственной близости от позиций ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные на линии соприкосновения прячут танки под землю под носом у ВСУ, рассказал командир танкового батальона с позывным Алтай в видео, предоставленным Минобороны России.

«Мы не стоим на месте, стараемся развиваться. Сейчас начали машины целиком загонять под землю, полностью закапывать, перекрывать их буквально перед носом противника. И вполне успешно работаем», — сказал он, отметив, что до ВСУ остается порядка 7 км.

Танкисты группировки войск «Восток» освобождали населенный пункт Вольное Поле. По словам Алтая, они поддерживают пехоту. Бойцы выполняли задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений — наносили удары по укрепленным опорным пунктам и позициям ВСУ на подступах к населенному пункту. Особое внимание военные уделяли подавлению вражеских огневых средств, которые мешают продвижению мотострелков.

Об освобождении Вольного Поля Минобороны РФ сообщило 16 мая.

Два брата-штурмовика с позывными Шум и Клиника рассказали об освобождени села.