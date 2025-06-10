Российские военные под носом у ВСУ прячут танки под землей

Российские военные на линии соприкосновения прячут танки под землю под носом у ВСУ, рассказал командир танкового батальона с позывным Алтай в видео, предоставленным Минобороны России.
«Мы не стоим на месте, стараемся развиваться. Сейчас начали машины целиком загонять под землю, полностью закапывать, перекрывать их буквально перед носом противника. И вполне успешно работаем», — сказал он, отметив, что до ВСУ остается порядка 7 км.
Танкисты группировки войск «Восток» освобождали населенный пункт Вольное Поле. По словам Алтая, они поддерживают пехоту. Бойцы выполняли задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений — наносили удары по укрепленным опорным пунктам и позициям ВСУ на подступах к населенному пункту. Особое внимание военные уделяли подавлению вражеских огневых средств, которые мешают продвижению мотострелков.
Об освобождении Вольного Поля Минобороны РФ сообщило 16 мая.
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