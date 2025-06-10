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В Калужской области сбили 4 беспилотника

Ночью силы ПВО уничтожили 4 БПЛА в Кировском, Сухиничском, Барятинском и Боровском районах Калужской области. Оперативные группы работают на местах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Срочная новость Ночью силы ПВО уничтожили 4 БПЛА в Кировском, Сухиничском, Барятинском и Боровском районах Калужской области. Оперативные группы работают на местах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.