Налоговая заблокировала счета лидера группы Little Big Прусикина* в России

Финансовые операции по счетам музыканта и лидера группы Little Big Ильи Прусикина* временно заблокированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».
Приостановка произошла 9 июня после решения налоговых органов о взыскании задолженности. На момент блокировки задолженность артиста составляла 51 859 рублей.
Ранее, в августе 2024 года, счета Прусикина* уже подвергались аналогичным ограничениям. Тогда причиной стало несвоевременное предоставление налоговой декларации — документ не был подан в установленный 20-дневный срок после окончания отчетного периода.
В прошлом году сообщалось, что сооснователь и солист группы Little Big задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России примерно 183 тысячи рублей. В виде основания указано: «Единый налоговый платеж».
*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.