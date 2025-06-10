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Налоговая заблокировала счета лидера группы Little Big Прусикина* в России

Счета музыканта Прусикина* заблокировали из-за задолженности.

Источник: Комсомольская правда

Финансовые операции по счетам музыканта и лидера группы Little Big Ильи Прусикина* временно заблокированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Приостановка произошла 9 июня после решения налоговых органов о взыскании задолженности. На момент блокировки задолженность артиста составляла 51 859 рублей.

Ранее, в августе 2024 года, счета Прусикина* уже подвергались аналогичным ограничениям. Тогда причиной стало несвоевременное предоставление налоговой декларации — документ не был подан в установленный 20-дневный срок после окончания отчетного периода.

В прошлом году сообщалось, что сооснователь и солист группы Little Big задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России примерно 183 тысячи рублей. В виде основания указано: «Единый налоговый платеж».

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.