Налоговая заблокировала счета лидера Little Big Прусикина*

Операции по банковским счетам признанного иноагентом в России певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина, более известного как Ильич, были приостановлены. Это решение было принято налоговыми органами в связи с взысканием задолженности, о чем сообщает сервис «БИР-Аналитик».