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Налоговая заблокировала счета лидера Little Big Прусикина*

Операции по банковским счетам признанного иноагентом в России певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина, более известного как Ильич, были приостановлены. Это решение было принято налоговыми органами в связи с взысканием задолженности, о чем сообщает сервис «БИР-Аналитик».

Налоговая заблокировала счета еще одного иноагента.

Операции по банковским счетам признанного иноагентом в России певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина, более известного как Ильич, были приостановлены. Это решение было принято налоговыми органами в связи с взысканием задолженности, о чем сообщает сервис «БИР-Аналитик».

«Согласно данным сервиса, операции по счетам Прусикина* приостановили в понедельник, 9 июня, из-за “принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности”», — пишет РИА Новости. При этом его отрицательное сальдо составляет 51 859 рублей.

Следует отметить, что ранее, в августе 2024 года, счета певца также были приостановлены из-за «непредставления налоговой декларации в установленный срок». По имеющимся данным, певец проживает за пределами России.

Министерство юстиции России внесло Илью Прусикина в реестр иностранных агентов в январе 2023 года, указывая на его поддержку иностранного финансирования, концертную деятельность в недружественных странах с призывами к прекращению специальной военной операции, а также на распространение недостоверной информации о работе органов государственной власти.

*Илья Прусикин признан в России иностранным агентом.