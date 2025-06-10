Налоговая заблокировала счета лидера Little Big Прусикина*

Налоговая заблокировала счета еще одного иноагента.
Операции по банковским счетам признанного иноагентом в России певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина, более известного как Ильич, были приостановлены. Это решение было принято налоговыми органами в связи с взысканием задолженности, о чем сообщает сервис «БИР-Аналитик».
«Согласно данным сервиса, операции по счетам Прусикина* приостановили в понедельник, 9 июня, из-за “принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности”», — пишет РИА Новости. При этом его отрицательное сальдо составляет 51 859 рублей.
Следует отметить, что ранее, в августе 2024 года, счета певца также были приостановлены из-за «непредставления налоговой декларации в установленный срок». По имеющимся данным, певец проживает за пределами России.
Министерство юстиции России внесло Илью Прусикина в реестр иностранных агентов в январе 2023 года, указывая на его поддержку иностранного финансирования, концертную деятельность в недружественных странах с призывами к прекращению специальной военной операции, а также на распространение недостоверной информации о работе органов государственной власти.
*Илья Прусикин признан в России иностранным агентом.