От джокера до матрешки: как прошел девятый сап-карнавал на фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя»

В девятый раз прошел фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя», и, как в прошлом году, в его рамках состоялся полюбившийся всем сап-карнавал. Присоединиться мог каждый. Около излюбленного места отдыха горожан в Серебряном Бору на воду вышло рекордное количество человек — около тысячи. Главной наградой для самых креативных участников стали солидные денежные призы. Общий призовой фонд — миллион рублей. Об итогах фестиваля — в материале «Вечерней Москвы».