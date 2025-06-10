От джокера до матрешки: как прошел девятый сап-карнавал на фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя»

В девятый раз прошел фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя», и, как в прошлом году, в его рамках состоялся полюбившийся всем сап-карнавал. Присоединиться мог каждый. Около излюбленного места отдыха горожан в Серебряном Бору на воду вышло рекордное количество человек — около тысячи. Главной наградой для самых креативных участников стали солидные денежные призы. Общий призовой фонд — миллион рублей. Об итогах фестиваля — в материале «Вечерней Москвы».
Москвичи и туристы смогли своими глазами увидеть одно из самых ярких событий в рамках проекта «Лето в Москве». Герои были разные: пираты, персонажи советских фильмов, мифические создания, джокер, инопланетяне, русалки, ведьмы, космонавты, Посейдоны, феи и не только. Все желающие украсили и свой сапборд в соответствии с выбранным образом.
Старт маршрута — пляж № 3. В просторной береговой зоне есть современные спортивные и детские площадки, уютные беседки для пикников и даже бассейн, который открыли после реконструкции в июне 2024 года.
Костюмированная регата прошла по живописному пятикилометровому маршруту по руслу Москвы-реки. Участники на ярко украшенных сапах проплыли мимо пляжей № 4 и 5, совершили заплыв в тихие воды озера Бездонного и сделали эффектный круг вокруг острова Серебряный Бор. Завершилось водное путешествие там же, где и началось. Спортсменов ждали восторженные зрители и церемония награждения.
Ведущая — судья второй категории по серфингу, спортивный комментатор.
— На все сап-мероприятия с удовольствием приезжаю, особенно люблю комментировать вот такие карнавалы. Часть ребят на пляже — мои знакомые: те, с кем мы на сапе с 2018 года, — рассказывает она.
От Спасской башни до экскаватора: самые интересные костюмы участников.
Один из участников — Леонид Варламов — перевоплотился в… Спасскую башню. В объемном костюме из картона он проплыл на сапе всю дистанцию стоя.
— Хотелось просто смастерить что-нибудь интересное. Не люблю покупные наряды. Выбирал из чего-то на русскую тематику. Рассматривал еще Покровский собор, но сделать его было бы значительно сложнее. Готовил костюм и для прошлогоднего такого же события: мой крокодил занял третье место! — рассказал Леонид.
Следующий участник определенно не хотел ограничиваться костюмом. Он построил на своем сапборде настоящую декорацию: подвижные кран и экскаватор, которыми при особенном желании наверняка получилось бы убирать мусор с водной глади. Материалы — палета, картон и немного сантехнических труб. К доске крепится скотчем, привезли его по частям.
— Присоединяюсь всегда к подобным мероприятиям. Стараюсь задать планку людям, удивить. И главное — показать: нет ничего недостижимого. Нужно просто брать и делать! — поправляя крюк своей конструкции, рассказал Дмитрий Майоров.
Другой участник — в костюме матрешки — признался, что ему было нелегко, потому что наряд исполнял функцию паруса. Усилий, чтобы идти против течения и ветра, приложить пришлось немало.
Дискотека на воде, «Лебедь, рак и щука» и такса-медсестра.
Жюри определило десять победителей в пяти номинациях: среди мужчин, женщин, команд, детей, а также отдельно отметило самого стильного питомца.
В командном зачете награды достались самым креативным коллективам: одна команда блестяще воплотила образы из советской комедии «Кавказская пленница», а другая удивила оригинальной интерпретацией басни Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука».
Кроме того, в центре внимания оказалась команда «Чудим-тим» из семи человек в блестящих костюмах, которая устроила на огромном сапборде дискотеку. Участники падали в воду, но не переставали включать музыку и угощать всех прохладными безалкогольными коктейлями. Благодаря своему упорству и тщательной подготовке они выиграли специальный приз радио «Русский хит».
Среди женщин пальму первенства разделили две участницы: Юлия Зигерт покорила жюри и зрителей сказочным образом Царевны-лягушки, а Ольга Синицына впечатлила футуристичным костюмом космонавта.
Выявили чемпионов и в детской категории. Победителями стали юные Юля Белова с потрясающей идеей плота Деда Мазая и Алиса Чеглакова с костюмом «Смешарик».
Два лучших мужских образа придумали Дмитрий Майоров и Владислав Рубцов. Дмитрий объединил на своем сапборде кран и экскаватор, а Владислав Рубцов удивил стилизацией костюма по мотивам мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве».
Особый восторг вызвали у гостей питомцы: такса в костюме медсестры Ульяны Лукич и джек-рассел Екатерины Цыкиной, перевоплотившийся в культовую собачку Дивы Плавалагуны из «Пятого элемента». Они забрали награды в соответствующей номинации.
В прошлом сезоне со своими креативными костюмами в акваторию вышли более 600 участников. Абсолютным чемпионом стал Михаил Рютов, воплотивший на сапборде образ рыбака из сказки Александра Пушкина о Золотой Рыбке. Серебро завоевали Максим и Дарья Каракуловы, чьи наряды спасателя и инспектора ДПС не оставили ни одного зрителя равнодушным. Бронзовый призер Леонид Варламов удивил всех гигантским зеленым крокодилом, эффектно рассекающим водную гладь. Помимо этого, особой награды удостоилась «самая аппетитная» команда: их плавучее средство в виде гигантской пиццы поразило жюри.
Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.