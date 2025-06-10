В Иркутской области выборы губернатора состоятся 14 сентября

На 25-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области, прошедшей под руководством спикера Александра Ведерникова, было принято решение о назначении выборов главы региона. Голосование состоится в единый день выборов 14 сентября 2025 года.
В заседании приняли участие 40 депутатов, а также сенатор Сергей Брилка, главный федеральный инспектор по региону Андрей Абрусевич, председатель облизбиркома Илья Дмитриев и представители ключевых ведомств — правительства области, прокуратуры, Минюста и Контрольно-счетной палаты.
— Необходимо, чтобы регион сохранил набранный темп развития. Благодаря этому продолжится строительство школ, детских садов, больниц. Мы видим, какой темп был задан губернатором Игорем Кобзевым, и надеемся его сохранить, — прокомментировал председатель Заксобрания Александр Ведерников.
Согласно Уставу Приангарья, Заксобрание обязано назначить дату губернаторских выборов в срок от 100 до 90 дней до дня голосования. Как пояснил председатель комитета по законодательству Виталий Перетолчин, принятым постановлением не только устанавливается дата выборов, но и определяется необходимое количество подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку кандидатов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что молодежь из Иркутской области займет половину мест на форуме «Байкал».