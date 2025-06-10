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В Иркутской области выборы губернатора состоятся 14 сентября

Решение о назначении выборов главы региона было принято на сессии Заксобрания.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На 25-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области, прошедшей под руководством спикера Александра Ведерникова, было принято решение о назначении выборов главы региона. Голосование состоится в единый день выборов 14 сентября 2025 года.

В заседании приняли участие 40 депутатов, а также сенатор Сергей Брилка, главный федеральный инспектор по региону Андрей Абрусевич, председатель облизбиркома Илья Дмитриев и представители ключевых ведомств — правительства области, прокуратуры, Минюста и Контрольно-счетной палаты.

— Необходимо, чтобы регион сохранил набранный темп развития. Благодаря этому продолжится строительство школ, детских садов, больниц. Мы видим, какой темп был задан губернатором Игорем Кобзевым, и надеемся его сохранить, — прокомментировал председатель Заксобрания Александр Ведерников.

Согласно Уставу Приангарья, Заксобрание обязано назначить дату губернаторских выборов в срок от 100 до 90 дней до дня голосования. Как пояснил председатель комитета по законодательству Виталий Перетолчин, принятым постановлением не только устанавливается дата выборов, но и определяется необходимое количество подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку кандидатов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что молодежь из Иркутской области займет половину мест на форуме «Байкал».