В Иркутской области выборы губернатора состоятся 14 сентября

Согласно Уставу Приангарья, Заксобрание обязано назначить дату губернаторских выборов в срок от 100 до 90 дней до дня голосования. Как пояснил председатель комитета по законодательству Виталий Перетолчин, принятым постановлением не только устанавливается дата выборов, но и определяется необходимое количество подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку кандидатов.