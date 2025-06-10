Shot: Киев пережил мощную атаку дронов «Герань-2» с поражением ключевых объектов

Атаку уже назвали самой масштабной из тех, что когда-либо происходили в Киеве. Помимо этого, сообщалось о взрывах в городах Белая Церковь и Вышгород, а также в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. По данным местных источников, в небе было зафиксировано более ста воздушных целей, передает Telegram-канал.