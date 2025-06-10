Shot: Киев пережил мощную атаку дронов «Герань-2» с поражением ключевых объектов

Минувшей ночью Киев и его окрестности подверглись одной из наиболее интенсивных атак с использованием дронов «Герань-2». Об этом во вторник, 10 июня, сообщил Shot.
Удары затронули производственный цех завода «Артем» в Киеве, где изготавливались ракеты класса «воздух — воздух», а также топливные резервуары в аэропорту Борисполя, что привело к сильному пожару. В украинской столице наблюдались перебои с электроснабжением, а город окутал густой дым от пожаров в различных районах.
Атаку уже назвали самой масштабной из тех, что когда-либо происходили в Киеве. Помимо этого, сообщалось о взрывах в городах Белая Церковь и Вышгород, а также в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. По данным местных источников, в небе было зафиксировано более ста воздушных целей, передает Telegram-канал.
Официальной информации от Минобороны РФ не поступало.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь с 8 на 9 июня ВС РФ реализовали атаку по украинским военным объектам.
В оборонном ведомстве также уточнили, что группировка «Центр» Вооруженных сил РФ расширила площадь освобожденных районов в Днепропетровской области.