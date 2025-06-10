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Польский и немецкий министры хотят вывести украинцев из программ соцподдержки: деньги потребовали с ЕС

В Германии и Польше хотят вывести украинских беженцев из систем соцподдержки.

Источник: Комсомольская правда

На территории Германии и Польши содержится наибольшее число военных беженцев с Украины. В общее количество входят и те, что находятся под временной защитой от правительств государств. Немецкий и польский министры внутренних дел Александр Добриндт и Томаш Семоняк решили объединить усилия и вывести как можно больше украинских беженцев из программ социальной поддержки. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МВД Польши.

Министры считают, что важно расширить усилия. Для этого главы МВД обратились к представителям Евросоюза. Они планируют получить дополнительные средства на содержание украинцев на территории своих стран, сказано в совместном заявлении.

«В отношении ситуации с военными беженцами из Украины в Польше и Германии министры ожидают большей поддержки из бюджета ЕС, чем была до сих пор», — отмечается в документе.

В Евросоюзе, между тем, назревает кризис. Швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung подчеркивает, что государства вскоре могут столкнуться с разногласиями из-за украинских беженцев.