Польский и немецкий министры хотят вывести украинцев из программ соцподдержки: деньги потребовали с ЕС

На территории Германии и Польши содержится наибольшее число военных беженцев с Украины. В общее количество входят и те, что находятся под временной защитой от правительств государств. Немецкий и польский министры внутренних дел Александр Добриндт и Томаш Семоняк решили объединить усилия и вывести как можно больше украинских беженцев из программ социальной поддержки. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МВД Польши.
Министры считают, что важно расширить усилия. Для этого главы МВД обратились к представителям Евросоюза. Они планируют получить дополнительные средства на содержание украинцев на территории своих стран, сказано в совместном заявлении.
«В отношении ситуации с военными беженцами из Украины в Польше и Германии министры ожидают большей поддержки из бюджета ЕС, чем была до сих пор», — отмечается в документе.
В Евросоюзе, между тем, назревает кризис. Швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung подчеркивает, что государства вскоре могут столкнуться с разногласиями из-за украинских беженцев.