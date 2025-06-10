Польский и немецкий министры хотят вывести украинцев из программ соцподдержки: деньги потребовали с ЕС

На территории Германии и Польши содержится наибольшее число военных беженцев с Украины. В общее количество входят и те, что находятся под временной защитой от правительств государств. Немецкий и польский министры внутренних дел Александр Добриндт и Томаш Семоняк решили объединить усилия и вывести как можно больше украинских беженцев из программ социальной поддержки. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МВД Польши.