Счета Прусикина* из Little Big заблокировали в России из-за долгов

В 2023 году Прусикина*, который уехал в США, раскритиковали в Сети за видеоролик, где он катается на скейте в виде креста. Православный священник, общественный деятель и психолог Андрей Лоргус отметил, что артист сделал это, чтобы вызвать эмоции у определенной части своих подписчиков.