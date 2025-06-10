Счета Прусикина* из Little Big заблокировали в России из-за долгов

Счета солиста группы Little Big Ильи Прусикина* были вновь заблокированы в России из-за долгов перед налоговыми органами. Об этом стало известно во вторник, 10 июня, из данных сервиса «БИР-Аналитик».
Как сообщается, Федеральная налоговая служба приняла соответствующее решение из-за отрицательного сальдо на счетах артиста, превышающего 50 тысяч рублей.
Отмечается, что летом 2024 года счета Прусикина* уже замораживались — тогда поводом стало нарушение сроков подачи налоговой декларации, передает РИА Новости.
В 2023 году Прусикина*, который уехал в США, раскритиковали в Сети за видеоролик, где он катается на скейте в виде креста. Православный священник, общественный деятель и психолог Андрей Лоргус отметил, что артист сделал это, чтобы вызвать эмоции у определенной части своих подписчиков.
В конце января 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов лидера группы Little Big. Уточняется, что фронтмен музыкального коллектива "получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.