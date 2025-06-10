В этот же день в базу «Миротворца»* попал российский хоккеист, а также лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин. Спортсмен якобы принимал активное участие в международных соревнованиях для того, чтобы «отбелить» репутацию России.