Роберт Фицо, Лула да Силва и Милорад Додик попали в базу «Миротворца»*

Украинский сайт «Миротворец»* пополнился новыми лицами — в список вошли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Об этом стало известно во вторник, 10 июня.
Лула да Силва, по данным сайта, всячески отрицает «право Украины на сопротивление российской агрессии». Додик якобы покушался на суверенитет и территориальную целостность страны. Фицо же «распространяет нарративы кремлевской пропаганды», передает ТАСС.
В этот же день в базу «Миротворца»* попал российский хоккеист, а также лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин. Спортсмен якобы принимал активное участие в международных соревнованиях для того, чтобы «отбелить» репутацию России.
29 мая в базу также внесли помощника российского лидера и главу российской делегации на российско-украинских переговорах Владимира Мединского.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.