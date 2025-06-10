Монумент Салавату Юлаеву увезут со склона реки Белой в Уфе на два года

— Это исторический момент, — отметил он. — Впервые за 60 лет при въезде в Уфу мы не увидим памятник Салавату Юлаеву, потому что он будет демонтирован. Это вызов для нас всех. Но это сделано, чтобы он вернулся обновленным, надежным, сохраненным для будущих поколений.