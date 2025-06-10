Монумент Салавату Юлаеву увезут со склона реки Белой в Уфе на два года

В Уфе готовятся к масштабной двухлетней реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Ремонт планируют выполнить в три этапа, первый из которых начнется уже 30 июня. Работы намерены завершить в сентябре 2027 года — к 60-летию со дня создания памятника.
Как рассказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер Рустем Газизов, во время первого этапа, который начнется 30 июня, оградят территорию площади — начиная от парковки перед Конгресс-холлом и до самого памятника. Она будет полностью закрыта для посещения все два года.
Затем начнется второй этап реконструкции. Он продлится с октября 2025-го по апрель 2027-го. Реставрировать памятник будут в специальном цехе.
По словам начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Салавата Кулбахтина, при реконструкции затронут не только статую, но и постамент, и курган, и основание памятника.
— Курган под памятником живет своей жизнью, из-за чего велики риски полностью утратить памятник, — отметил глава Башкультнаследия.
Рустем Газизов назвал второй этап одним из самых ответственных, трудоемких и кропотливых.
— Он связан непосредственно с мероприятиями по сохранению памятника — это его демонтаж, сам комплекс работ по сохранению и установке в обновленном виде, — отметил вице-премьер.
На завершающем третьем этапе пройдут работы по реконструкции фонтана и благоустройству территории площади Салавата Юлаева, которую не обновляли последние 20 лет. Их выполнят с апреля по сентябрь 2027 года.
Торжественное открытие памятника запланировали на октябрь 2027 года. Оно пройдет в преддверии празднования 60-летия с даты его создания скульптором Сосланбеком Тавасиевым.
По словам главы Башкирии Радия Хабирова, возраст памятника, его технологические особенности и погодные явления привели к тому, что он требует реставрации.
— Уже на протяжении двух лет мы ведем изыскания и анализируем ситуацию, связанную с его состоянием, — подчеркнул руководитель региона.
Как стало известно, памятник будут восстанавливать специалисты Российской академии художеств во главе с внуком знаменитого скульптора Зураба Церетели Василием.
— В первую очередь академия будет выступать как эксперт — контролировать каждую деталь, а также всех людей, которые будут допущены к работе над монументом, — прокомментировал Василий Зурабович.
Радий Хабиров особое внимание поручил уделить качеству ремонта.
— Это исторический момент, — отметил он. — Впервые за 60 лет при въезде в Уфу мы не увидим памятник Салавату Юлаеву, потому что он будет демонтирован. Это вызов для нас всех. Но это сделано, чтобы он вернулся обновленным, надежным, сохраненным для будущих поколений.
Салават Кулбахтин подчеркнул, что не бывает такого, чтобы объект культурного наследия сняли с постамента и не вернули на место.
— Это будет нарушением федерального законодательства, которое влечет за собой уголовную ответственность, — отметил он.