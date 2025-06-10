В Рособрнадзоре прокомментировали инициативу о введении питания на ЕГЭ и ОГЭ: Что сказал глава ведомства

Федеральная служба по надзору в сфере образования не увидела целесообразности в инициативе по организации горячего питания для участников и организаторов ЕГЭ и ОГЭ. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в ходе стратегической сессии в образовательном центре «Сириус».
Поводом для обсуждения стало обращение группы депутатов Госдумы к министру просвещения Сергею Кравцову. Народные избранники предлагали обязать экзаменационные пункты обеспечивать всех участников процесса бесплатным полноценным обедом.
Однако в Рособрнадзоре считают, что нынешний формат экзаменов доказал свою эффективность. По словам Музаева, абитуриенты, набравшие от 60 баллов на ЕГЭ, успешно справляются с программой вузов.
«Целесообразности введения инициативы с предоставлением питания на экзаменах с этой точки зрения не вижу. Поэтому мы заявление видели, конкретного понимания, зачем это требуется, мы не увидели», — передает его слова ТАСС.
Недавно в Рособрнадзоре высказались по поводу инцидентов, связанных с раздеванием учеников и угрозами в адрес школьников перед проведением Единого государственного экзамена. В своём заявлении ведомство отмечает, что досмотр и обыск учащихся являются недопустимыми мерами.