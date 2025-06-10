В Рособрнадзоре прокомментировали инициативу о введении питания на ЕГЭ и ОГЭ: Что сказал глава ведомства

Федеральная служба по надзору в сфере образования не увидела целесообразности в инициативе по организации горячего питания для участников и организаторов ЕГЭ и ОГЭ. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в ходе стратегической сессии в образовательном центре «Сириус».