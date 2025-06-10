Львица в Намибии растерзала бизнесмена, вышедшего в туалет

Трагедия произошла 30 мая у реки Хоаниб, где Кеббель отдыхал с женой и друзьями. Утром он вышел из палатки, чтобы воспользоваться туалетом, и в этот момент на него набросилась хищница. Спасти мужчину не удалось, несмотря на попытки близких отогнать животное.