Львица в Намибии растерзала бизнесмена, вышедшего в туалет

В Намибии львица напала на 59-летнего бизнесмена Бернда Кеббеля, который скончался от полученных травм. Об этом сообщает CBS News.
Трагедия произошла 30 мая у реки Хоаниб, где Кеббель отдыхал с женой и друзьями. Утром он вышел из палатки, чтобы воспользоваться туалетом, и в этот момент на него набросилась хищница. Спасти мужчину не удалось, несмотря на попытки близких отогнать животное.
Позже львицу удалось поймать. Как выяснилось, она ранее уже охотилась на туристов. Животное было усыплено.
Кеббель был известен среди исследователей пустынных львов. Он владел компанией, специализирующейся на поставке внедорожников для путешествий по пустыне. По данным на 2023 год, популяция пустынных львов в Намибии насчитывала около 60 взрослых особей и более десяти детенышей, передает издание.
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