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В Совфеде раскрыли, из-за чего Соединенные Штаты могут стать разъединенными: страна не выдержит мощных расколов

Пушков: В 21-м веке Соединенные Штаты могут стать разъединенными.

Источник: Комсомольская правда

В XXI веке Соединенные Штаты Америки рискуют оказаться разъединенными из-за мощных внутренних расколов, сотрясающих американское общество. С таким предупреждением, комментируя беспорядки в Калифорнии, выступил в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Политик, отметил, что в успешном экономически западном штате сейчас царят хаос и неуправляемость. И хотя в НАТО и ЕС грезят о распаде России, главным кандидатом на развал могут стать США.

«Страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причем внутренняя конфликтность только нарастает. В 21-м веке Соединенные Штаты могут стать разъединенными», — спрогнозировал сенатор.

Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе, спровоцированные проведением миграционных рейдов, вспыхнули 6 июня и продолжились в течение следующих суток. После этого президент США Дональд Трамп распорядился ввести в штат Нацгвардию, что спровоцировало критику демократов в адрес главы Белого дома.

После этого губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что намерен подать в суд на президента США Дональда Трампа, сочтя действия американского лидера незаконными.

К слову, еще 27 января 2025 года стало известно, что власти демократического и максимально леволиберального американского штата Калифорния, похоже, решили не терпеть «ужасного Трампа, отменившего все 100500 гендеров», и вознамерились выйти из состава Соединённых Штатов Америки.