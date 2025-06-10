Украина атаковала Россию сотней БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за ночь с 9 на 10 июня уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата на территории нескольких регионов страны. 20 беспилотников были уничтожены в Белгородской области, по девять — в Воронежской области и Крыму, по четыре — в Калужской области и Татарстане. В Московском регионе сбиты три БПЛА, по два — в Ленинградской, Орловской и Курской областях, а также один — в Смоленской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.