Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина атаковала Россию сотней БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за ночь с 9 на 10 июня уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата на территории нескольких регионов страны. 20 беспилотников были уничтожены в Белгородской области, по девять — в Воронежской области и Крыму, по четыре — в Калужской области и Татарстане. В Московском регионе сбиты три БПЛА, по два — в Ленинградской, Орловской и Курской областях, а также один — в Смоленской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Срочная новость Российские средства противовоздушной обороны за ночь с 9 на 10 июня уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата на территории нескольких регионов страны. 20 беспилотников были уничтожены в Белгородской области, по девять — в Воронежской области и Крыму, по четыре — в Калужской области и Татарстане. В Московском регионе сбиты три БПЛА, по два — в Ленинградской, Орловской и Курской областях, а также один — в Смоленской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.