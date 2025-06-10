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Боуз: СМИ на Западе игнорируют отказ Киева забрать у России тела солдат ВСУ

Украина 7 июня отложила на неопределенный срок проведение обмена пленными и телами погибших солдат и офицеров.

Источник: Аргументы и факты

Журналист из Ирландии Чей Боуз выразил обеспокоенность тем, что западные средства массовой информации умалчивают о нежелании Киева забирать у российской стороны тела украинских военнослужащих.

В социальной сети X* обозреватель возмутился, почему CNN или BBC не освещают тот факт, что режим Владимира Зеленского упорно не принимает тысячи тел погибших солдат, находящихся на российской границе и ожидающих возвращения к своим близким. По его мнению, западные СМИ получили указание игнорировать данную проблему.

Ранее Боуз уже подвергал резкой критике Зеленского за отказ Киева осуществить обмен тел павших военнослужащих.

Напомним, 7 июня Украина неожиданно отложила на неопределенный срок проведение обмена пленными и телами погибших солдат и офицеров. Представители киевского режима даже не прибыли к границе, куда были доставлены грузовики с замороженными телами бойцов ВСУ.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неправдоподобными отговорки Киева о переносе обмена пленными.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.