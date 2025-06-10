В социальной сети X* обозреватель возмутился, почему CNN или BBC не освещают тот факт, что режим Владимира Зеленского упорно не принимает тысячи тел погибших солдат, находящихся на российской границе и ожидающих возвращения к своим близким. По его мнению, западные СМИ получили указание игнорировать данную проблему.