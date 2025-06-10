Вылет рейса по маршруту Иркутск-Благовещенск-Южно-Сахалинск задержали на сутки

В аэропорту Иркутска произошла задержка рейса РД-313, следовавшего по маршруту Иркутск — Благовещенск — Южно-Сахалинск. Самолет, который должен был вылететь в 20:55 9 июня 2025 года, не смог отправиться в путь из-за технической неисправности. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.