Вылет рейса по маршруту Иркутск-Благовещенск-Южно-Сахалинск задержали на сутки

В аэропорту Иркутска произошла задержка рейса РД-313, следовавшего по маршруту Иркутск — Благовещенск — Южно-Сахалинск. Самолет, который должен был вылететь в 20:55 9 июня 2025 года, не смог отправиться в путь из-за технической неисправности. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— По последним данным, вылет из Иркутска перенесен на 21:00 10 июня, а следующий отрезок маршрута Благовещенск — Южно-Сахалинск сдвинут с 03:10 10 июня на 02:20 11 июня, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Транспортные прокуратуры уже подключились к мониторингу ситуации, чтобы обеспечить соблюдение прав пассажиров. Ведомства проверят, выполняются ли требования федеральных авиационных правил, предусматривающих определенный набор услуг для пассажиров при задержках рейсов.