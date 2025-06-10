На Дону Роспотребнадзор зафиксировал ухудшение качества воды

Исследование проводилось на водоемах, которые служат источниками для пищевой промышленности и централизованного водоснабжения.
Согласно исследования, в Шахтах неудовлетворительными оказались менее 57,9% образцов, в Таганроге по санитарно-химическим параметрам не соответствуют нормативам 41% проб, в Ростове-на-Дону в 2024 году 34% проб не соответствовали микробиологическим нормативам.
По данным министерства ЖКХ Ростовской области, в 2023 году качественной питьевой водой были обеспечены около 78% жителей региона.