В окрестностях Минусинска заметили редкую бабочку махаона

В Красноярском крае была замечена одна из самых редких и красивых бабочек России — махаон.
Снимок был сделан заместителем начальника Минусинской лесопожарной станции Максимом Дрюковым на цветущей поляне с одуванчиками вблизи Минусинска.
Махаон относится к семейству парусников и отличается яркой окраской: его желтые крылья украшены черными узорами и характерными хвостиками, что дало повод для народного названия «ласточкин хвост». На нижней стороне крыльев бабочки расположены красные пятна, напоминающие глаза, которые помогают защититься от хищных птиц — они могут ошибочно схватить бабочку за «голову», нанося лишь повреждения крылу, но не причиняя ей смертельного вреда.
Название вида происходит от имени древнегреческого врача Махаона, участника Троянской войны. По легенде, после его гибели душа героя превратилась в прекрасную бабочку.
В середине XX века махаона считали вредителем и активно истребляли. Сегодня этот вид занесен в Красную книгу многих регионов, включая Красноярский край. Численность популяции значительно зависит от человеческой деятельности, особенно от лесных пожаров, уничтожающих естественные места обитания, как сообщается в социальных сетях Лесопожарного центра.
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