В окрестностях Минусинска заметили редкую бабочку махаона

Махаон относится к семейству парусников и отличается яркой окраской: его желтые крылья украшены черными узорами и характерными хвостиками, что дало повод для народного названия «ласточкин хвост». На нижней стороне крыльев бабочки расположены красные пятна, напоминающие глаза, которые помогают защититься от хищных птиц — они могут ошибочно схватить бабочку за «голову», нанося лишь повреждения крылу, но не причиняя ей смертельного вреда.