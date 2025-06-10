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Бойцы ВСУ сдались в плен в ДНР благодаря «радиоигре» российских военных

Украинский военный Вячеслав Кутятин рассказал, что сдался в плен ВС РФ после радиоигры российских военных.

Источник: Аргументы и факты

«Радиоигра» российских военных в ДНР заставила украинских боевиков сдаться в плен, рассказал один из сдавшихся военнослужащих Вячеслав Кутятин.

По его словам, к бойцам ВСУ в окоп по ошибке попали российские солдаты. Спустя некоторое время пришел еще один россиянин с позывным Лис, у которого украинцы забрали рацию. Оружия и брони у Лиса не было, передает РИА Новости.

«После этого в радиоэфире началась игра, в результате чего руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать», — рассказал Кутятин.

Бойцы ВСУ посовещались и решили сдаться в плен. В результате они сохранили жизнь и себе, и троим российским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что находящийся в плену ВС РФ солдат ВСУ Виталий Бровко отказался от обмена, чтобы снова не оказаться в зоне боевых действий.